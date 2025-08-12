Catamarca: detienen a un hombre por robo en Valle Viejo

Numerarios policiales se constituyeron en un inmueble ubicado en el barrio Mistoles del Sol de la localidad de San Isidro, Departamento Valle Viejo, donde se entrevistaron con la propietaria del domicilio, una mujer de 35 años de edad, quien adujo que, momentos antes, un hombre habría cometido un ilícito en el lugar, para luego darse a la fuga.

De inmediato y con las características brindadas, los policías llevaron a cabo recorridos y en inmediaciones a la zona, aprehendieron al presunto autor del hecho de apellido López (35), como así también recuperaron una bomba de agua, que quedó en calidad de secuestro, al igual que una tijera, un cuchillo tipo tramontina y otros elementos.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la seccional y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.