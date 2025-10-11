Catamarca: detienen a un hombre por golpear a su pareja

A la 01:55 de la madrugada de hoy, alertados por el SAE-911, efectivos de la Comisaría Cuarta llegaron hasta el Club Defensores del Norte, ubicado en la esquina de la avenida Maximio Victoria y calle Manuel Gardel, donde aprehendieron a un sujeto de 31 años de edad, debido a que fue sindicado como el presunto autor de haber agredido físicamente a su pareja, una joven mujer de 26 años, a quien se la invitó a denunciar el hecho en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género.

Finalmente, esta persona fue trasladada a la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se indicaron las directivas a seguir.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.