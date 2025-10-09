Catamarca: detienen a un hombre por el robo de una camioneta con mercadería

Bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación, a cargo del Dr. Ricardo Córdoba Andreatta, numerarios de la División Investigaciones de la Policía materializaron un registro domiciliario en el barrio Antinaco, donde recuperaron potes de lácteos, postres y piezas de embutidos que tendrían relación con una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 6.

La damnificada, una mujer mayor de edad, comentó que desconocidos le habrían sustraído una camioneta Renault Kangoo, que transportaba mercadería, a un empleado de una distribuidora de su propiedad, cuando hacía repartos por la esquina de la avenida Misiones y calle Federico Argerich, para luego darse a la fuga, y también mencionó que posteriormente el vehículo fue recuperado en el barrio Inti Huasi.

Continuando con las tareas de su especialidad, el personal policial interviniente arrestó al presunto autor del hecho, un hombre de apellido Castro (38), quien fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente.