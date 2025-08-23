Catamarca: detienen a un hombre en Recreo por golpear a su pareja

En la madrugada de hoy, a las 04:40, personal de la Comisaría Departamental Recreo, en esa localidad del Departamento La Paz, procedió al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 57 años de edad, quien fue sindicado por su pareja, una mujer de 41 años de edad, como el presunto autor de haberla agredido física y verbalmente.

Por el hecho, el aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a adoptar.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.