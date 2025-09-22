Catamarca: detienen a un hombre de 66 años que golpeó a su nieta de 13 y amenazó de muerte a su pareja

A la 17:00 de la tarde de hoy, alertados por el SAE-911, personal de la Comisaría Cuarta se constituyó en un domicilio ubicado en la avenida Virgen del Valle al 1.300, donde procedieron a la aprehensión de un hombre (66), quien habría agredido físicamente a su nieta, una adolescente de 13 años, para luego amenazar de muerte con un cuchillo a su pareja, una mujer de 65 años, manteniéndola encerrada en una habitación del inmueble.

La mujer debió ser asistida por personal médico del SAME y trasladada al Hospital San Juan Bautista, por lo que se invitó a la hija de la damnificada y a la progenitora de la jovencita a denunciar el hecho en la Unidad de Violencia Familiar y de Género, mientras que el sexagenario fue trasladado y alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.