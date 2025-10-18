Catamarca: detienen a un hombre con cocaína en un control vehicular

En la madrugada de hoy sábado, mientras numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Recreo), con colaboración de sus pares de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, realizaban control vehicular e identificación de personas en la Ruta Nacional N° 60, a la altura del Kilómetro N° 940, inmediaciones al Destacamento Policial Las Salinas, Dpto. La Paz, procedieron a controlar un automóvil Volkswagen Bora TDI, conducido por un hombre de 53 años de edad, oriundo de la Provincia de Córdoba.

Durante el procedimiento, los policías encontraron un envoltorio de plástico con una sustancia tipo polvo, que esta persona llevaba entre sus prendas de vestir, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente arrojó como resultado que se tratarían de 74,3 Gr. de probable cocaína, que quedó en calidad de secuestro al igual que tres (03) teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

Finalmente, lo incautado fue puesto a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir y el conductor quedó supeditado a la prosecución de la causa.