Catamarca: detienen a un delincuente que era buscado por la Justicia

En la tarde de hoy, a las 15:30, mientras motoristas del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por la intersección de calle La Rioja y Pasaje Bermúdez, procedieron a la detención de un hombre de apellido Díaz (41).

Al consultar en el sistema informático, los policías lograron establecer que sobre esta persona obraba un requerimiento Judicial ordenado por la Cámara Penal de Primera Nominación, a cargo del Dr. Mauricio Navarro Foressi.

Se lo acusa por los supuestos delitos de robo en calidad de autor, robo simple, encubrimiento por receptación, hurto y robo simple en grado de tentativa, en virtud de lo cual fue puesta a disposición de numerarios de la Comisaría Segunda, que por jurisdicción corresponde, quienes dieron conocimiento a la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las directivas a cumplimentar.