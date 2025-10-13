Catamarca: detienen a un delincuente de 21 años que golpeó y les robó a dos jóvenes en Fray Mamerto Esquiú

Efectivos de la Comisaría de San Antonio llegaron hasta loteo El Arco, de esa localidad del Departamento Fray Mamerto Esquiú, donde aprehendieron a un individuo de apellido Villegas (21), quien habría agredido físicamente a dos jóvenes de 18 y 22 años de edad, para luego sustraerle a uno de ellos una billetera y un teléfono celular Motorola G15, que fueron recuperados y quedaron en calidad de secuestro.

Se invitó a los damnificados a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 11, mientras que el aprehendido fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.