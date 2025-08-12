Catamarca: detienen a un arrebatador

Personal policial llegó hasta calle Jorge “Negro” Herrera, entre Los Jacaranda y avenida Los Terebintos, donde dialogó con una mujer de 34 años de edad, quien comentó que, momentos antes, un hombre habría intentado sustraerle su teléfono celular mediante la modalidad delictiva de arrebato, no logrando su cometido, para luego darse a la fuga.

Rápidamente y con las características recabadas, los policías alertaron a las demás unidades móviles y tras recorridos de búsqueda por la zona, en las inmediaciones, los efectivos aprehendieron al supuesto autor del hecho de apellido Encinas (41), como así también secuestraron un teléfono celular y una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., en la que circulaba.

Finalmente, esta persona fue alojada en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.