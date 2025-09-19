Catamarca: detienen a un acosador y exhibicionista en pleno centro de la Capital

Alertados por SAE-911, personal de la Comisaría Primera se hizo presente en calle Republica, entre Salta y Rivadavia, donde sus pares del Comando de Operaciones Preventivas (COP) fueron alertados por dos jóvenes mujeres de 20 y 21 años, quienes adujeron que un hombre las habría acosado en la Plaza 25 de Mayo, para luego exhibirle sus partes íntimas y ofrecerles dinero.

Rápidamente y con las características brindadas, los policías procedieron a la aprehensión del presunto autor del ilícito, un hombre de 30 años de edad, quien fue trasladado y alojado en la Seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno y del Distrito Este, mientras que se invitó a las damnificadas a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 1.