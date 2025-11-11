Catamarca: detienen a joven violento que golpeó a su propia madre en Valle Viejo

En la calle Hermanas Villagrán S/N°, inmediaciones al barrio 50 Viviendas, de la localidad de Villa Dolores, Departamento Valle Viejo, motoristas del GAM-Pampa dialogaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que su propio hijo la habría agredido físicamente para luego cometer un ilícito en perjuicio de su hermana, de 31 años de edad, y darse a la fuga.

De inmediato y con las características brindadas, en cercanías al lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 25 años, de apellido Fernández, quien fue trasladado y alojado en la Comisaría de Villa Dolores, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.