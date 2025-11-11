Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: detienen a joven violento que golpeó a su propia madre en Valle Viejo

En la calle Hermanas Villagrán S/N°, inmediaciones al barrio 50 Viviendas, de la localidad de Villa Dolores, Departamento Valle Viejo, motoristas del GAM-Pampa dialogaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que su propio hijo la habría agredido físicamente para luego cometer un ilícito en perjuicio de su hermana, de 31 años de edad, y darse a la fuga.

De inmediato y con las características brindadas, en cercanías al lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 25 años, de apellido Fernández, quien fue trasladado y alojado en la Comisaría de Villa Dolores, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

  • “Tu Mejor Jugada”: la Caja de Catamarca convoca a jóvenes a crear conciencia sobre el juego responsable

    “Tu Mejor Jugada”: la Caja de Catamarca convoca a jóvenes a crear conciencia sobre el juego responsable

    La Caja de Créditos de Catamarca, a través de su Departamento de Juego Responsable, lanzó el concurso creativo “Tu Mejor Jugada: Jóvenes comprometidos con el juego responsable”, una propuesta destinada a estudiantes de los últimos años del nivel secundario de toda la provincia. El certamen busca prevenir y concientizar sobre el consumo problemático de los…

  • Catamarca: detienen a joven violento que golpeó a su propia madre en Valle Viejo

    Catamarca: detienen a joven violento que golpeó a su propia madre en Valle Viejo

    En la calle Hermanas Villagrán S/N°, inmediaciones al barrio 50 Viviendas, de la localidad de Villa Dolores, Departamento Valle Viejo, motoristas del GAM-Pampa dialogaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que su propio hijo la habría agredido físicamente para luego cometer un ilícito en perjuicio de su hermana, de 31 años de edad,…

  • Catamarca: este viernes nueva función del ciclo de cine “Terror en el Valle” en CATA

    Catamarca: este viernes nueva función del ciclo de cine “Terror en el Valle” en CATA

    El ciclo de cine “Terror en el Valle” que tuvo su debut a fines de octubre, tendrá un nuevo encuentro este viernes 14 de noviembre en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada – CATA (Sarmiento 613) con la proyección de la película argentina “Sangre Vurdalak”, de Santiago Fernández Calvete. La proyección comenzará a las…

  • Catamarca: el Mercado Itinerante y el programa Municipio en tu Barrio continúan recorriendo la Capital

    Catamarca: el Mercado Itinerante y el programa Municipio en tu Barrio continúan recorriendo la Capital

    El Mercado Itinerante y el programa Municipio en tu Barrio continúan recorriendo los distintos sectores de la ciudad para acercar servicios y fortalecer la economía local. En esta oportunidad, estarán presentes en la Plaza Crisanto Gómez, ubicada en Av. Alem y Acosta Villafañe, el próximo jueves 6 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas. Durante…

  • Ordenaron la detención de Julio De Vido por la Tragedia de Once

    Ordenaron la detención de Julio De Vido por la Tragedia de Once

    Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme su condena por la Tragedia de Once, el Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta. El ex funcionario kirchnerista deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py…

  • Catamarca: últimos días para postularse a la Feria del Patio Edición Navidad

    Catamarca: últimos días para postularse a la Feria del Patio Edición Navidad

    El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Dirección Provincial de Artesanías, recuerda que continúa abierta la convocatoria para participar en la 2ª edición de la Feria del Patio, Edición Navidad, que se realizará los días 12, 13 y 14 de diciembre en El Patio del Predio Ferial. Artesanos, diseñadores,…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4