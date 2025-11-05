Radio TV Valle Viejo
Catamarca: detienen a joven sospechado de robar un celular

En la madrugada de hoy, a las 04:05, mientras efectivos de la Seccional Cuarta realizaban recorridos preventivos por la intersección de las calles Intendente Félix Doering e Intendente Cano, procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Correa (25) y al secuestro de un teléfono celular Samsung A01, de color azul, que llevaba entre sus prendas de vestir y del cual no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia.

Por la situación, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial, tomando conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

  • Esta es la nueva camiseta oficial de la Selección Argentina

    Esta es la nueva camiseta oficial de la Selección Argentina

    La Selección Argentina ya tiene nueva camiseta para afrontar el Mundial 2026, y su diseño, fiel a la historia, llega cargado de simbolismo. La marca alemana Adidas presentó este miércoles el modelo titular que vestirá la Scaloneta en la próxima Copa del Mundo, con un detalle que emociona: las tres tonalidades de celeste en sus…

  • Cristina Kirchner vuelve al banquillo de Comodoro Py, ahora por la Causa Cuadernos, junto a 86 acusados

    Cristina Kirchner vuelve al banquillo de Comodoro Py, ahora por la Causa Cuadernos, junto a 86 acusados

    La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada desde mañana como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho junto a otros 86 acusados, entre ellos ex ministros de su gobierno, el remisero autor de los “cuadernos” Oscar Centeno y medio centenar de empresarios. La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde…

  • Milei le tomó juramento a Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete

    Milei le tomó juramento a Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete

    El presidente Javier Milei le tomó juramento hoy a Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Guillermo Francos. Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ante la plana mayor del Gobierno del mandatario nacional.  La ceremonia fue breve y se concretó después de la reunión que encabezó Milei junto a más de 100 senadores…

  • Catamarca: detuvieron en Tinogasta a un hombre sospechado de provocar el incendio en una vivienda

    Catamarca: detuvieron en Tinogasta a un hombre sospechado de provocar el incendio en una vivienda

    Anoche, a las 20:40, efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta llegaron hasta el barrio Progreso, de esa Ciudad del Departamento homónimo, donde se estaría produciendo un incendio. En el lugar, los policías constataron que, por causas que se tratan de establecer, el foco ígneo se habría originado en el interior de una vivienda, propiedad de una persona del…

  • Femicidio de Daiana Mendieta: avanzan en pruebas clave para esclarecer el crimen

    Femicidio de Daiana Mendieta: avanzan en pruebas clave para esclarecer el crimen

    Entre Ríos: En el marco de la causa que investiga el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, continúan las declaraciones testimoniales, se dispusieron pericias telefónicas a los aparatos secuestrados y ya iniciaron las pericias químicas a los elementos incautados como prueba. Así lo confirmaron fuentes judiciales ligadas a la investigación. De acuerdo a los datos recabados, se programaron las entrevistas a más testigos…

