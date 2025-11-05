Catamarca: detienen a joven sospechado de robar un celular

En la madrugada de hoy, a las 04:05, mientras efectivos de la Seccional Cuarta realizaban recorridos preventivos por la intersección de las calles Intendente Félix Doering e Intendente Cano, procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Correa (25) y al secuestro de un teléfono celular Samsung A01, de color azul, que llevaba entre sus prendas de vestir y del cual no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia.

Por la situación, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial, tomando conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.