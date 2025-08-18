Catamarca: detienen a joven de 19 años por golpear a otro con una barra de hierro

A las 23:45 de la noche de ayer, a solicitud del SAE-911, personal de la Seccional Novena se constituyó en un inmueble del barrio 172 Viviendas Sur, y se entrevistó con un joven de 29 años de edad y este manifestó que otra persona del sexo masculino lo habría agredido físicamente con una barra de hierro, causándole lesiones en la cabeza, para luego emprender la fuga, por lo que rápidamente los policías solicitaron la presencia de personal médico del SAME, quien lo asistió y lo trasladó al Hospital San Juan Bautista para una mejor atención.

Más tarde, los uniformados secuestraron el elemento y aprehendieron al presunto autor de la agresión, un joven de apellido Garay, de 19 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.