Catamarca: detienen a joven de 18 años que ofrecía a la venta un celular robado

En la noche de ayer, a las 23:20, mientras efectivos de la Seccional Novena realizaban recorridos preventivos por la calle Francisca Granero de García, entre Dr. Antonio Virgilio Villafañez y Jorge Luis Borges, aprehendieron a un joven de 18 años de edad, de apellido Barrera, quien fue sindicado por una mujer mayor de edad como el presunto autor de ofrecer a la venta un teléfono celular, por los domicilios de la zona.

Al realizarle un palpado superficial, los policías encontraron entre sus prendas de vestir un teléfono celular Motorola G42, el cual tendría relación con un ilícito perpetrado en horas tempranas.

Finalmente, esta persona fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.