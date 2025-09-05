Catamarca: detienen a joven de 18 años que destrozó el auto de una mujer en el Norte de la Capital

Pasada la medianoche de hoy, a las 00:10, por requerimiento del SAE-911, en la esquina de avenida Los Terebintos y calle Reina de los Humildes, numerarios de la Seccional Octava, conjuntamente con sus pares del COEM-Kappa, aprehendieron a un joven de apellido Guevara (18).

Esta persona habría causado daños materiales en un automóvil Renault Sandero, propiedad de una mujer de 35 años de edad, que estaba estacionado en la intersección de calles Las Orquídeas y Los Jacarandá, para luego darse a la fuga en una bicicleta Philco, rodado N° 29, de color celeste, que quedó en calidad de secuestro.

Por lo sucedido, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8 y el presunto autor del hecho fue trasladado y alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.