Catamarca: detienen a dos personas y secuestran alrededor de unos 1.000 comprimidos de Midazolam en un puesto de control de Valle Viejo

En la mañana de hoy, a las 07:15, mientras numerarios de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, conjuntamente con sus pares de la División Canes Antinarcóticos dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas, realizaban control vehicular en el Puesto Caminero El Portezuelo, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, del Dpto. Valle Viejo, procedieron a controlar un colectivo de larga distancia, proveniente de la Provincia de Tucumán.

Tras realizar tareas de su especialidad, en el bolso de un pasajero, un hombre de 50 años de edad, los policías encontraron veinte (20) cajas de Midazolam con aproximadamente unos 1.000 comprimidos, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que un teléfono celular, tomando conocimiento el Juzgado Federal.

Asimismo, durante el procedimiento, al momento de identificar a otro pasajero, un joven de apellido Artaza (29), el personal interviniente logró establecer que el mismo obraba con un requerimiento Judicial dispuesto por la Justicia de la Provincia mencionada, por el supuesto delito de robo agravado, interviniendo en este caso la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este.

Finalmente, ambas personas fueron detenidas y luego trasladadas a la Comisaría de Santa Rosa, que corresponde por jurisdicción, donde quedaron alojadas a disposición de las Justicias intervinientes.