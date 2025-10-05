Catamarca: detienen a dos personas y les secuestran un celular

A las 02:00 de la madrugada de hoy, mientras efectivos de la Comisaría Novena realizaban recorridos de prevención por el barrio 105 Viviendas, aprehendieron a dos personas del sexo masculino de apellidos Vélez (23) y Ruíz (36), quienes al momento de ser identificadas y al realizarles un palpado superficial, encontraron entre las prendas de vestir de una de ellas un (01) teléfono celular marca Motorola, de color negro, del cual no pudieron acreditar su legítima propiedad y procedencia, por lo que fue incautado.

Finalmente, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.