Catamarca: detienen a dos personas sospechadas de agresión y secuestró un automóvil

Hoy, a las 00:55, a solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima, conjuntamente con sus pares del COEM-Kappa y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), llegaron hasta el Pasaje Liberal S/N° y aprehendieron a una joven mujer de apellido Bustamante (25) y a un hombre de apellido Astuenaga (34), debido a que, momentos antes, habrían protagonizado un desorden, donde agredieron físicamente a un hombre de 56 años de edad, quien resultó con lesiones que demandaron que fuera asistido por profesionales médicos del SAME y luego trasladado al Hospital San Juan Bautista.

Cabe señalar que, durante el procedimiento, los policías secuestraron un automóvil Volkswagen Fox, de color azul, en el que circulaban estas personas, quienes al notar la presencia de las unidades móviles, se tornaron agresivas y arrojaron elementos contundentes contra los uniformados, en virtud de lo cual fueron reducidas.

También, los numerarios incautaron una (01) llave metálica y un (01) mango de pala que estaban en el interior del rodado y con los cuales habrían amenazado al damnificado, por lo que finalmente se informó de todo lo acontecido a la Fiscalía del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.