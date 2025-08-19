Catamarca: detienen a dos personas que robaron en una obra en construcción

A las 11:00 de la mañana de hoy, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría Cuarta llegaron hasta inmediaciones a la esquina de la calle Intendente Castellano y Avenida Illia, donde aprehendieron a dos personas del sexo masculino de 19 y 34 años de edad, ambos de apellido Aguirre, quienes fueron sindicados por una mujer mayor de edad, como los presuntos autores de cometer un ilícito en una obra en construcción de su propiedad, ubicada en inmediaciones al lugar, como así también secuestraron dos motocicletas tipo 110 cc., pertenecientes a estas personas.

Por lo sucedido, los supuestos autores del hecho fueron trasladados a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, en tanto que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 4.

Continuando con la pesquisa, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, conjuntamente con personal de la seccional mencionada, realizaron un registro domiciliario en una vivienda ubicada en el barrio Altos de Choya, y recuperaron cuatro cajas de porcelanato que quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente.