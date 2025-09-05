Catamarca: detienen a dos mujeres en Santa María por robo en un local comercial

En la mañana de hoy, a las 10:00, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, en el pasaje Lucar S/N°, de esa Ciudad del Dpto. homónimo, arrestaron en averiguación del hecho a dos personas del sexo femenino de 21 y 28 años, ambas de apellido Guitian, quienes habrían sustraído una planchita para el cabello del interior de un local comercial, propiedad de una joven mayor de edad.

En el lugar, los policías recuperaron el elemento, que quedó en calidad de secuestro, por lo que finalmente las presuntas autoras fueron puestas a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a seguir.