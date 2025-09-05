Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: detienen a dos mujeres en Santa María por robo en un local comercial

En la mañana de hoy, a las 10:00, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, en el pasaje Lucar S/N°, de esa Ciudad del Dpto. homónimo, arrestaron en averiguación del hecho a dos personas del sexo femenino de 21 y 28 años, ambas de apellido Guitian, quienes habrían sustraído una planchita para el cabello del interior de un local comercial, propiedad de una joven mayor de edad.

En el lugar, los policías recuperaron el elemento, que quedó en calidad de secuestro, por lo que finalmente las presuntas autoras fueron puestas a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

  • Histórica fábrica de cosechadoras está paralizada y adeuda salarios a 280 trabajadores

    Histórica fábrica de cosechadoras está paralizada y adeuda salarios a 280 trabajadores

    La tensión en la ciudad santafesina de Firmat volvió a escalar esta semana en medio del persistente conflicto entre la empresa que administra la fábrica de cosechadoras Vassalli y los 280 operarios que mantienen paralizada la producción por salarios adeudados. Durante la jornada de este jueves, trabajadores y familiares protagonizaron una fuerte protesta frente al establecimiento fabril, con una concentración en el acceso…

  • Buscan a un hombre acusado de asesinar a su expareja

    Buscan a un hombre acusado de asesinar a su expareja

    Un hombre es buscado de manera intensa en la provincia de Misiones acusado de asesinar a su ex pareja por la división de bienes. El femicidio sucedió en la jornada del jueves y por el momento las autoridades no tienen novedades del señalado. Marcelo Da Rosa es buscado desde las últimas horas luego de asesinar a Marisa Acuña dentro…

  • La bronca de Independiente: hizo un fuerte descargo por la descalificación de la Sudamericana y pidió que devuelvan los objetos que entregó para el museo de Conmebol

    La bronca de Independiente: hizo un fuerte descargo por la descalificación de la Sudamericana y pidió que devuelvan los objetos que entregó para el museo de Conmebol

    Conmebol difundió durante la tarde del jueves la decisión de la Comisión Disciplinaria: descalificó a Independiente de la Copa Sudamericana y optó por imponerle a la Universidad de Chile una sanción económica y de restricción de espectadores. La decisión del máximo organismo no cayó para nada bien en el Rojo, que dejó en claro durante todos sus descargos que los fanáticos chilenos estuvieron durante horas…

  • Sembrar en primavera: la huerta hogareña como aliada de la sostenibilidad

    Sembrar en primavera: la huerta hogareña como aliada de la sostenibilidad

    La llegada de la primavera abre un abanico de posibilidades para quienes desean tener una huerta hogareña. Con días más largos, temperaturas agradables y mayor luminosidad, esta estación se convierte en el momento ideal para sembrar una gran variedad de hortalizas, hierbas y frutas. Aprovechar este período no solo garantiza buenas cosechas, sino también la…

  • Catamarca: detienen a dos mujeres en Santa María por robo en un local comercial

    Catamarca: detienen a dos mujeres en Santa María por robo en un local comercial

    En la mañana de hoy, a las 10:00, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, en el pasaje Lucar S/N°, de esa Ciudad del Dpto. homónimo, arrestaron en averiguación del hecho a dos personas del sexo femenino de 21 y 28 años, ambas de apellido Guitian, quienes habrían sustraído una planchita para el cabello del interior de un local comercial, propiedad…

  • Milei publicó este viernes un violento mensaje contra la prensa en aparente violación de la veda electoral

    Milei publicó este viernes un violento mensaje contra la prensa en aparente violación de la veda electoral

     El presidente Javier Milei publicó este viernes un violento mensaje contra la prensa en aparente violación de la veda electoral, en respuesta a informes periodísticos sobre las dificultades en la negociación del acuerdo de exención de visas con Estados Unidos. Su publicación consistió en un único acrónimo en mayúsculas: “NOLSALP”. Según supo Noticias Argentinas, el…