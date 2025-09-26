Catamarca: detienen a dos jóvenes y recuperan elementos robados en Tinogasta

A las 13:00 de la tarde de hoy, personal de calle de la Unidad Regional N° 5 llegó hasta el barrio La Paz de la Ciudad de Tinogasta, Departamento Homónimo, donde recuperó dos (02) Smart Tv y una (01) garrafa de gas de 10 kg., que un hombre habría denunciado como sustraídos, por lo que quedaron en calidad de secuestro.

Más tarde, en el barrio Los Robledos, los policías aprehendieron a uno de los presuntos autores del hecho, un joven de apellido Brizuela (26) y secuestraron otra garrafa de gas de 10 kilos, que esta persona habría intentado comercializar y que estaría vinculada con otro ilícito.

Continuando con las tareas de investigación, a las 15:30 de hoy, en el barrio mencionado, los uniformados realizaron un registro domiciliario, durante el cual incautaron una (01) garrafa de gas de 10 kg. y tres (03) pares de zapatillas que habrían sido utilizadas al momento de perpetrar los ilícitos.

Por último, horas más tarde, los policías arrestaron en averiguación del hecho a un joven de apellido Montivero (25), puesto que tendría relación con los hechos que se investigan, por lo que finalmente estas personas fueron trasladadas a la Comisaría Departamental a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial.