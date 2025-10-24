Catamarca: detienen a dos jóvenes y recuperan celular robado

Hoy, a las 06:15, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Séptima se hicieron presentes en la calle Balcozna, entre Yocavil y pasaje Sumampa, donde procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Medina (29), para luego en las inmediaciones hacer lo propio con un joven de apellido Segura (25).

Estas personas fueron sindicadas por una femenina de 27 años de edad, como las presuntas autoras de sustraerle su teléfono celular, que fue recuperado y quedó en calidad de secuestro, por lo que finalmente fueron trasladadas a la dependencia policial, donde quedaron alojadas a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte.