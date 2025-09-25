Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: detienen a dos jóvenes sospechosos de cometer un ilícito

Hoy, a las 16:00, por requerimiento del SAE-911, motoristas del COEM-Kappa llegaron hasta una estación de servicio ubicada en la avenida Maipú Norte S/N°, donde un joven de 28 años de edad les comentó que dos sujetos habrían cometido un ilícito en el baño del lugar, para luego darse a la fuga.

Más tarde, en inmediaciones a la esquina de las calles Excombatientes de Malvinas y Jorge “Negro” Herrera, los policías aprehendieron a los presuntos autores del hecho, dos jóvenes de apellidos Bazán (18) y Ávila (29), quienes fueron trasladados y alojados en la Comisaría Octava, que corresponde por jurisdicción, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, mientras que se invitó al encargado del comercio a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8.

  • Motoristas policiales catamarqueños fueron reconocidos por personal médico del Hospital de Valle Viejo

    Motoristas policiales catamarqueños fueron reconocidos por personal médico del Hospital de Valle Viejo

    En la jornada de hoy, en el Hospital Dr. Dermidio Herrera, de la localidad de Villa Dolores, Dpto. Valle Viejo, efectivos policiales del Grupo de Acción Motorizada (GAM-PAMPA) fueron reconocidos por personal médico del Área Programática N° 2, debido a su oportuna intervención el día 20 de Septiembre del 2.025. La noche de aquél día, a través…

  • Catamarca: detienen a dos jóvenes sospechosos de cometer un ilícito

    Catamarca: detienen a dos jóvenes sospechosos de cometer un ilícito

    Hoy, a las 16:00, por requerimiento del SAE-911, motoristas del COEM-Kappa llegaron hasta una estación de servicio ubicada en la avenida Maipú Norte S/N°, donde un joven de 28 años de edad les comentó que dos sujetos habrían cometido un ilícito en el baño del lugar, para luego darse a la fuga. Más tarde, en inmediaciones a la esquina…

  • Jóvenes universitarios argentinos clasificaron al Mundial de Petróleo en Houston

    Jóvenes universitarios argentinos clasificaron al Mundial de Petróleo en Houston

    La educación universitaria argentina sigue dejando huella de su excelencia. Esta vez, equipos de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) se ubicaron entre los cuatro primeros puestos de la competencia regional PetroBowl 2025, organizada por la Sociedad de Ingenieros del Petróleo (SPE, por sus siglas en inglés) en Río de Janeiro,…

  • El Senado de Catamarca llevó adelante la 18° Sesión Ordinaria

    El Senado de Catamarca llevó adelante la 18° Sesión Ordinaria

    El Senado de Catamarca, presidido por su vicepresidenta, la senadora Andrea Lobo, realizó este jueves la 18° Sesión Ordinaria del presente período legislativo. En la oportunidad, el Pleno acompañó el Proyecto de Resolución presentado por el senador Ariel Cordero, solicitando al Poder Ejecutivo que la empresa EC-SAPEM exceptúe a los nuevos usuarios de presentar escritura…

  • La ciencia revela los hábitos que ayudaron a la mujer más longeva del mundo a vivir 117 años

    La ciencia revela los hábitos que ayudaron a la mujer más longeva del mundo a vivir 117 años

    La sorprendente longevidad de María Branyas Morera, quien murió a los 117 años, fue objeto de un estudio realizado por investigadores del Instituto Josep Carreras de Leucemia y la Universidad de Barcelona, dirigido por el genetista Manel Esteller. El trabajo, publicado en septiembre de 2025 en la revista Cell Reports Medicine, reveló que su edad biológica…

  • La inquietante foto que apareció en redes con el triple crimen

    La inquietante foto que apareció en redes con el triple crimen

    El caso del triple crimen narco en Florencio Varela sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que circula en redes sociales. En X se difundió una foto que habría sido publicada por Agustina, la hermana de Lara Gutiérrez (15), una de las víctimas, donde se la ve junto a otras chicas sosteniendo dólares. La…

Anuncio
Anuncio