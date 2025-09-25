Catamarca: detienen a dos jóvenes sospechosos de cometer un ilícito

Hoy, a las 16:00, por requerimiento del SAE-911, motoristas del COEM-Kappa llegaron hasta una estación de servicio ubicada en la avenida Maipú Norte S/N°, donde un joven de 28 años de edad les comentó que dos sujetos habrían cometido un ilícito en el baño del lugar, para luego darse a la fuga.

Más tarde, en inmediaciones a la esquina de las calles Excombatientes de Malvinas y Jorge “Negro” Herrera, los policías aprehendieron a los presuntos autores del hecho, dos jóvenes de apellidos Bazán (18) y Ávila (29), quienes fueron trasladados y alojados en la Comisaría Octava, que corresponde por jurisdicción, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, mientras que se invitó al encargado del comercio a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8.