Catamarca: detienen a dos jóvenes sospechados de robo de un celular

En la esquina de la avenida Choya y calle Antofalla, numerarios de la Seccional Séptima aprehendieron a dos jóvenes de apellidos Ibáñez (19) y Navarro (26) que al momento de ser identificados, uno de ellos habría arrojado un teléfono celular del que no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia, mientras que el restante vociferó insultos y amenazas para luego lanzar golpes de puño y puntapié al personal interviniente.

Ante esta situación, el aparato de comunicación quedó en calidad de secuestro, al igual que un elemento cortopunzante y los sujetos fueron alojados en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte.