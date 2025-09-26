Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: detienen a dos jóvenes sospechados de cometer un cuantioso robo

A las 21:15 de la noche de ayer, mientras numerarios del Grupo Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR) realizaban recorridos de prevención por la intersección de las calles Jorge Alemán y Gregorio José González, procedieron a la aprehensión de dos jóvenes de apellidos Medina (24) y Cano López (25), quienes circulaban en una motocicleta Corven Energy 110 cc., de color rojo, que quedó en calidad de secuestro.

Los uniformados observaron que estos sujetos transportaban un televisor Sanyo, de 21 pulgadas, dos (02) cubiertas para motocicleta, una mochila, una PlayStation 4 con dos joystick, un iPhone 13 Pro Max con su respectiva funda, doce (12) tarjetas de crédito, la suma de dos millones doscientos cinco mil ochocientos pesos (2.205.800) y seiscientos (600) dólares, de los cuales no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia, por lo que fueron incautados.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de la Comisaría Novena, que por jurisdicción corresponde, quien trasladó a estas personas a la seccional, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.

  • Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por el femicidio de Agustina Aguilar

    Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por el femicidio de Agustina Aguilar

    El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de Quilmes condenó este viernes a prisión perpetua a Carlos Costa, el hermano del jugador de Boca Juniors Ayrton Costa, por el femicidio de Agustina Aguilar. El fallo fue dictado por los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni, quienes determinaron que Costa asfixió a la víctima, de 21 años, con…

  • Catamarca: indagaron al chino acusado de abuso sexual en una empresa minera

    Catamarca: indagaron al chino acusado de abuso sexual en una empresa minera

    El fiscal de instrucción en comisión de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, indagó hoy a Huang Sencai, ciudadano de nacionalidad china imputado en una causa por abuso sexual en la minera Zijin Liex. La audiencia contó con la participación de una intérprete designada, la perito intérprete Zhuang Zhongzhu, quien ofició…

  • Catamarca: autoridades aclaran situación del agua en Fiambalá y Zijin-Liex acompaña en la búsqueda de soluciones

    Catamarca: autoridades aclaran situación del agua en Fiambalá y Zijin-Liex acompaña en la búsqueda de soluciones

    Informe: Multimedios El Abaucán Digital En las últimas horas, publicaciones irresponsables en algunos medios generaron alarma en la comunidad de Fiambalá al difundir que las napas subterráneas que abastecen de agua potable a la ciudad se habrían secado por completo. Sin embargo, autoridades de Aguas de Catamarca y representantes de la empresa Zijin – Liex aclararon que tales…

  • La Iglesia volvió a denunciar el avance del narcotráfico y reclamó más presencia del Estado

    La Iglesia volvió a denunciar el avance del narcotráfico y reclamó más presencia del Estado

    Tras el macabro triple asesinato de una adolescente y dos jóvenes en Florencio Varela, la Iglesia Católica emitió una fuerte declaración, donde volvió a denunciar el avance del narcotráfico y reclamó más presencia del Estado para que “la muerte y el dolor no se apropien de la vida de nuestros hermanos”. “Una vez más nos encontramos frente a un episodio…

  • Liga Profesional: tres partidos animan la jornada de este viernes

    Liga Profesional: tres partidos animan la jornada de este viernes

    Platense recibe a San Martín de San Juan y Banfield se mide con Unión desde las 19. La fecha cierra con el duelo entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Tigre, a las 21:15. La Liga Profesional del fútbol argentino ofrece este viernes una cargada jornada con tres encuentros claves para la tabla. A…

  • Catamarca desembarca en la FIT 2025 con toda su propuesta turística

    Catamarca desembarca en la FIT 2025 con toda su propuesta turística

    Catamarca volverá a decir presente en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el encuentro más importante del sector turístico, que tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural, Ciudad de Buenos Aires. Durante cuatro jornadas, la provincia compartirá en el stand 1320 su variada oferta turística…

Anuncio
Anuncio