Catamarca: detienen a dos jóvenes sospechados de cometer un cuantioso robo

A las 21:15 de la noche de ayer, mientras numerarios del Grupo Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR) realizaban recorridos de prevención por la intersección de las calles Jorge Alemán y Gregorio José González, procedieron a la aprehensión de dos jóvenes de apellidos Medina (24) y Cano López (25), quienes circulaban en una motocicleta Corven Energy 110 cc., de color rojo, que quedó en calidad de secuestro.

Los uniformados observaron que estos sujetos transportaban un televisor Sanyo, de 21 pulgadas, dos (02) cubiertas para motocicleta, una mochila, una PlayStation 4 con dos joystick, un iPhone 13 Pro Max con su respectiva funda, doce (12) tarjetas de crédito, la suma de dos millones doscientos cinco mil ochocientos pesos (2.205.800) y seiscientos (600) dólares, de los cuales no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia, por lo que fueron incautados.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de la Comisaría Novena, que por jurisdicción corresponde, quien trasladó a estas personas a la seccional, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.