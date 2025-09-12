Catamarca: detienen a dos jóvenes sindicadas de cometer un ilícito en una vivienda

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:45, por requerimiento del SAE-911, en la esquina de la calle Formosa y pasaje Esmeralda, personal de la Comisaría Décima aprehendió a dos jóvenes de apellidos López (26) y Gordillo (30), debido a que fueron sindicados por vecinos de la zona, como los presuntos autores de haber cometido un ilícito en una vivienda, propiedad de una joven mujer de 27 años de edad, a quien se la invitó a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 2.

Ante esta situación, estas personas fueron trasladadas a la seccional, donde quedaron alojadas a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.