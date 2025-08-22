Catamarca: detienen a dos jóvenes con medio kilo de marihuana

Hoy, a las 17:25, tras una ardua tarea investigativa relacionada con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llegó hasta la calle Bornita, entre Dr. Carlos A. Herrera y Dr. Abrahan Lejtman, donde procedieron a requisar un (01) automóvil Volkswagen Take Up.

Al inspeccionar el rodado, los policías encontraron una bolsa con unos 502 gramos de una sustancia herbácea, que se trataría de marihuana, un envoltorio con la misma sustancia estupefaciente, una trituradora y dos (02) teléfonos celulares, que quedaron en calidad de secuestro al igual que el vehículo mencionado.

Finalmente, los policías detuvieron a dos jóvenes de 21 y 23 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.