Catamarca: detienen a dos hombres por agredir a una joven para robarle la moto

En las últimas horas, numerarios de la Comisaría Séptima llegaron hasta la esquina de avenida Choya y calle 8 de Diciembre, donde se entrevistaron con una joven de 18 años de edad, quien comentó que mientras se desplazaba a bordo de su motocicleta Zanella DUE 110 cc. una pareja la agredió físicamente, para luego intentar sustraerle el rodado.

En las inmediaciones, numerarios del GIR-Norte, COEM-Kappa y de la Comisaría Octava procedieron a la aprehensión de los presuntos autores del hecho, de 21 y 36 años de edad, ambos de apellido Albarracín.

Finalmente, los aprehendidos fueron alojados en las seccionales correspondientes a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente.