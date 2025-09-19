Catamarca: detienen a cuatro jóvenes con cocaína y marihuana en domicilios de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo

Luego de una ardua tarea investigativa realizada por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, y bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron dos órdenes de allanamiento en inmuebles ubicados en el barrio 16 viviendas, de la localidad Santa de Rosa, Departamento Valle Viejo y en la calle Santiago Esquiú, de la localidad de Piedra Blanca, Dpto. Fray Mamerto Esquiú.

Los policías secuestraron marihuana y varias dosis de cocaína listas para ser comercializadas, como así también incautaron cinco (05) comprimidos de Midazolan 15 mg., treinta y seis (36) semillas de la variedad Cannabis Sativa, ciento treinta mil pesos ($130.000) en efectivo, cuatro (04) teléfonos celulares, tres (03) balanzas digitales, y una (01) motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color azul.

Al finalizar las medidas Judiciales, cuatro jóvenes de 24, 25, 27 y 28 años de edad respectivamente fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.