Catamarca: detenido porque conducía borracho y agredió a una mujer policía en un control

Hoy, a las 02:50, efectivos de la Comisaría Quinta llegaron hasta la esquina de la avenida Güemes y calle Andrés de la Vega y Castro, donde conjuntamente con personal de Tránsito Municipal controlaron un automóvil Fiat Pulse, de color azul, al mando de una persona del sexo masculino.

En ese momento, el personal policial interviniente habría observado que el conductor estaba en aparente estado de ebriedad y le realizaron el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó resultado positivo, en virtud de lo cual labraron el acta de infracción y remitieron el rodado al Corralón Municipal.

Durante el procedimiento, el sujeto se tornó agresivo profiriendo insultos y habría agredido físicamente a una Oficial Principal de Policía, por lo que de inmediato procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre de apellido Córdoba (42).

Finalmente, la mujer policía radicó la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 5, mientras que el aprehendido fue alojado en la Seccional, a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste.

