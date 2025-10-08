Catamarca: despedidos de NEBA exigen indemnizaciones completas

15 trabajadores despedidos de la fábrica NEBA se manifestaron este miércoles en el ingreso a la fábrica para exigir el pago íntegro de su indemnización.

Los operarios denuncian que la empresa propone abonar en cuotas, algo que rechazan y aseguran que los despidos fueron sin causa mientras la producción continuó normalmente.

Los trabajadores, que originalmente eran parte de un plantel de 120 personas, advierten que no aceptarán pagos parciales y reclaman que se cumpla la ley laboral que establece el pago total en un solo depósito.

Mantendrán la protesta hasta obtener una respuesta concreta de la empresa y del gremio sobre sus derechos.

“Hace más de una semana estamos en la calle y no tenemos solución de ninguna forma nosotros, tanto del gremio como de la fábrica. Nos quieren hacer un plan de pago y no corresponde. Nosotros peleamos una indemnización del 100% en un solo pago”, manifestaron.