Catamarca: desinfectan en Huillapima por la proliferación de moscas

Debido a la proliferación de moscas en la localidad, en estos momentos, realizan tareas de desinfección en la Escuela N°36 Paula Albarracín de Sarmiento, ubicada en barrio España.

Los vecinos reclaman por la proliferación de los insectos que no sólo provoca molestia sino también riesgo en la salud de la población.

En la víspera, el Concejo Deliberante sancionó por unanimidad la declaración de la Emergencia Sanitaria en la jurisdicción y solicitó que se extremen los controles en los criaderos de animales.