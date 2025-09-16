Catamarca: desde hoy martes juzgan a un ex comisario por atropellar y matar a un joven en Belén

Hoy martes, iniciará el juicio contra Jorge Vera, excomisario, por un fatídico hecho de tránsito en el que murió Lucas Mohamad, el 28 de marzo del 2023, en Ruta Nacional Nº 40, cuando Vera embistió con su camioneta Ford Ranger a la motocicleta que conducía Lucas, quien retornaba a su hogar en Londres, luego de salir del trabajo. Por las heridas, el joven falleció minutos después en el hospital de Belén, a donde había sido trasladado.

La abogada querellante, Silvia Barrientos, cargó contra el manejo irresponsable de Vera y aseveró que el hecho no se trató de un “accidente”.

El parte policial del día siguiente indicaba: “Anoche, a las 20:40, entre los kilómetros 4.082 y 4.083, de la Ruta Nacional N° 40, a la altura de la Localidad de Londres, Departamento Belén, se produjo un siniestro vial protagonizado por una camioneta Ford Ranger, dominio AD217CC, de color azul, conducida por Ramón Jorge Vera (62), que por motivos que son materia de investigación, colisionó con una motocicleta Motomel Blitz blanca 110 cc., al mando de Lucas Eduardo Mohamad (28). Producto del siniestro, el conductor del rodado menor sufrió graves lesiones y fue asistido por facultativos médicos del Hospital Zonal de Belén, quienes posteriormente lo trasladaron al nosocomio, donde a las 02:30 de la madrugada de hoy, personal de la Comisaría de Londres tomó conocimiento que se produjo su deceso, en virtud de lo cual se labraron las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, desde donde se ordenaron las medidas a cumplimentar”.

A 8 días el hecho, familiares y amigos de Lucas Mohamad se movilizaron para pedir justicia por el motociclista fallecido en el hecho de tránsito.

