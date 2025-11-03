Catamarca: desde hoy lunes, operativo de Salud en las escuelas para controlar y completar los esquemas de vacunación

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Inmunizaciones, llevará a cabo un operativo con el fin de controlar y completar, en el caso de ser necesario, los esquemas de vacunación. Estas acciones se realizan para los alumnos y alumnas que el próximo año ingresen 1° año y 1° grado en diferentes escuelas de la Capital.

Por este motivo, se solicita a madres, padres o tutores los niños y niñas pertenecientes a las cohortes de nacimiento 2014 y 2020 asistan el día asignado para la visita al establecimiento escolar, con Libreta Sanitaria.

Se recuerda que es muy importante en todas las edades, pero especialmente que niños, niñas y adolescentes cuenten con el Calendario Nacional completo, para prevenir diferentes enfermedades, como también para evitar sus complicaciones. En nuestro país contamos con vacunas que son gratuitas para toda la población desde el nacimiento.

Las vacunas tienen como finalidad generar inmunidad contra diferentes enfermedades, estimulando la producción de anticuerpos, por esta razón, es de suma importancia que los adultos responsables respeten el esquema de colocación de las dosis de vacunas establecidas en el Calendario, ya que, gracias a la vacunación masiva, en nuestro país y en diferentes partes del mundo se lograron erradicar algunas enfermedades.

Cronograma:

– 03/11 Escuela Nº 324 “Elvira Grelle de Caro” y JIN Nº 38 – Turnos: Mañana y tarde

– 04/11 Escuela Nº 230 “San José de Calazana” y JIN Nº 12 – Turnos: Mañana y tarde

– 05/11 Escuela Nº 701 “Clara J. Armstrong”- Turnos: Mañana y tarde

– 06/11 Escuela Nº 198 “Huayra Punco” y JIN Nº 6 – Turnos Mañana y Tarde

– 07/11 Escuela Nº 161 “Islas Malvinas” – Turnos Mañana y tarde

– 07/11 JIN Nº 2 “Javier Castro” – Turno mañana y tarde

– 10/11 JIN Nº 7 “República Argentina” – Turno mañana y tarde

– 10/11 JIN Nº 37 “Fray Mamerto Esquiú” – Turno mañana y tarde

– 11/11 JIN Nº 2 “Capital Federal” – Turno mañana y tarde

– 11/11 JIN Nº 37 “Gral. San Martín” – Turno mañana y tarde

– 12/11 Nº 6 “Provincia Santiago del Estero” – Turno mañana y tarde

– 13/11 JIN Nº 12 “Adán Quiroga” – Turno mañana y tarde

– 13/11 JIN Nº 12 “Dr. Ramón S Castillo” – Turno mañana y tarde

– 17/11 JIN Nº 7 (anexos 1 y 2) “Luis Franco” – Turno mañana y tarde

– 18/11 JIN Nº 2 CEM Valle Chico – Turno mañana y tarde

– 18/11 JIN Nº 1 CE “Rivera del Valle” – Turno mañana y tarde

19/11 JIN Nº 2 “9 de Julio” – Turno mañana y tarde