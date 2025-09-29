Catamarca: Deportivo Juventud y Liberal inauguran las obras realizadas con el Plan de Infraestructura Deportiva

Este lunes por la tarde se realizará la inauguración de obras en dos clubes de la Capital: Deportivo Juventud y Liberal Argentino. Ambas instituciones ejecutaron importantes modificaciones en sus predios deportivos gracias al Plan de Infraestructura Deportiva.

A las 19:00 está previsto el acto en el club Liberal Argentino, institución ubicada en el Barrio Los Ejidos. Allí, se realizaron obras de cierre perimetral, techado de su nueva cancha multideportiva, entre otras intervenciones.

Posteriormente, desde las 20:00, quedarán oficialmente inauguradas las obras en el Club Deportivo Juventud, ubicado en Prado y 25 de Mayo. En esta institución se concretó una intervención imponente, construyendo tres canchas (una de ellas con piso de parquet), gimnasio, salón para gimnasia artística, entre otros.

Con estos dos clubes serán 13 las instituciones deportivas que transformaron sus sedes desde el año pasado, gracias al plan que el Gobierno de Catamarca ejecuta a través de la Secretaría de Estado de Gabinete.

Para la ocasión, se espera la presencia del gobernador Raúl Jalil y las principales autoridades del Ejecutivo provincial.