Catamarca: Deporte Adaptado tiene sus clasificados para los Juegos Evita

Luego de dos jornadas de competencia, con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Deporte Adaptado junto a Deporte Social, se realizó la Etapa Provincial de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, para clasificar a la instancia nacional a los representantes de Catamarca en Deporte Adaptado.

Los que obtuvieron su pasaje a Mar de Plata, para competir del 29 de septiembre al 4 de octubre, en Atletismo son Celeste Mansilla, Magalí Contreras (La Paz) y Antonella Vargas (Valle Viejo) en Femenino, y en Masculino: Nicolás Coronel (La Paz), Gerónimo Tarifa (Santa María), Bruno Moya (Huillapima, Capayán) y Uriel Quiroga (San Fernando, Belén).

Por el lado de Tenis de Mesa, participarán Mailen Guanco, Darío Luna (Capital), Alex Zárate (Pomán). En Boccia lo hará Margarina Moreno (Chumbicha, Capayán) y en Powerlifting, que se suma este año como disciplina promocional, participará Valentín Ibañez (La Paz).

Las competencias se desarrollaron en el Polideportivo “Fray Mamerto Esquiú” y en el Centro de Integración e Identidad Comunitaria (CIIC), donde se llevó a cabo la premiación final con la presencia de los directores de Deporte Adaptado Gonzalo Pérez y de Deporte Social Federico Andrada, y en representación del Ministerio de Educación la directora de Modalidades, Julieta Fuente y la Referente Provincial de la Modalidad de Educación Especial, Ana Laura Romero.