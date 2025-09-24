Catamarca: denunciaron penalmente a Susana Zenteno por presuntos delitos de malversación de caudales públicos

La presentación fue realizada este miércoles en Fiscalía General, por el concejal Gerónimo Miguel Cabrera y por Ángel Emanuel Barrios, de la Juventud Radical del departamento Valle Viejo, indicando que “venimos a formular denuncia contra la señora Susana Zenteno en su carácter de intendenta de la municipalidad de Valle Viejo y contra todo otro funcionario que resulte responsable por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público, entre otros que pudieran surgir de la investigación”.

Señala también que “desde el año 2020 hasta la fecha de la presente denuncia, el gobierno de la provincia de Catamarca, mediante distintos decretos, ha transferido a la municipalidad de Valle Viejo una suma superior a los tres mil ochocientos veintitrés millones cuatrocientos veinticuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos. En varios de estos decretos se especifica como destino de tales recursos la ejecución de obras públicas, adquisición de maquinaria y financiamiento de proyectos específicos. Sin embargo, en el departamento Valle Viejo, las obras mencionadas en los decretos, las mismas a ejecutar, no se encuentran realizadas ni en curso. La maquinaria supuestamente adquirida con fondos provinciales no estaría adquirida”.

En la parte final indica que, “en consecuencia, existe una clara discordancia entre lo informado oficialmente en los decretos y la realidad material comprobable en el municipio, lo que permite presumir la existencia de desvío, malversación o uso indebido de fondos públicos. Posteriormente, acompañan copias simples de los correspondientes decretos a los que se ha tenido acceso, mediante los cuales se transfieren fondos extraordinarios y en carácter no reintegrables al municipio de Valle Viejo”.