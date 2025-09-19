Catamarca: denunciaron a una escuela y a un legislador de La Paz por exponer a niños en redes sociales

Una madre del departamento La Paz presentó una denuncia penal contra la Escuela Primaria N°282 de Quirós y el senador provincial José Pío Carletta, tras la publicación en redes sociales de fotografías en las que aparecen sus hijos de 6 y 7 años, sin el consentimiento familiar.

El hecho se originó el 2 de septiembre, cuando el legislador, acompañado por funcionarios locales, realizó una visita al establecimiento para entregar guardapolvos. Según la denuncia, durante la actividad se tomaron imágenes de los alumnos que luego fueron difundidas en redes sociales.

La mujer manifestó que en ningún momento fue consultada para autorizar la utilización de la imagen de sus hijos y que, pese a haber solicitado a la institución la eliminación de las publicaciones, no obtuvo respuestas. Finalmente, el 15 de septiembre radicó la denuncia en la Fiscalía de la Sexta Circunscripción de Recreo.

“Solo quiero que borren las fotos de mis hijos de internet. Exijo que se respete su privacidad y que nadie use la imagen de un niño sin el consentimiento de sus padres”, dijo la denunciante en su presentación.

La publicación de la madre afectada:

“Mi nombre es Mireya Moya, soy ama de casa y madre de dos niños preciosos, Geovani de 6 años y Tiziano de 7, que van a la escuela N°282 de Quirós, Departamento La Paz. El martes 02 de septiembre, yo confié en que mis hijos estaban seguros en su Escuela Primaria. Ese día, llegaron el Senador José Pío Carletta, la señora Rita Aragón, la Concejal Viviana Romano y el Delegado Municipal Víctor Acosta a repartir guardapolvos. Lo que no sabía es que también iban a repartir las fotos de mis hijos por todo internet. Mi sorpresa y mi indignación fueron enormes cuando, días después, me encontré con las caritas de Geovanni y Tizziano publicadas en las Redes Sociales sin mi permiso. A ningún Padre le gusta que aprovechen la imagen de sus hijos pequeños sin consultar. Me sentí vulnerada y mis hijos, expuestos. Inmediatamente fui a la Escuela a reclamar, a preguntar quién les había dado autorización para usar a mis hijos. Pero nadie me supo dar una respuesta clara. Me sentí ignorada, como si el reclamo de una madre no importara. Como no obtuve ninguna solución, el 05 de septiembre les envié una nota formal pidiendo, por favor, que borren esas fotos. Les expliqué que usaron la imagen de mis hijos de manera indebida y que eso va contra sus derechos y q también violan nuestro derecho como Padres. Pero otra vez, silencio. Nadie respondió, nadie hizo nada. Ver las fotos de mis hijos todavía publicadas me daba impotencia. Por eso, este lunes 15 de septiembre, no me quedó otra alternativa que ir a la Fiscalía de la Sexta Circunscripción de Recreo y hacer una Denuncia Penal, contra la Institución Educativa y contra el Senador José Pio Carleta, por este gran atropello y violación de los derechos y también con pruebas de que todo lo denunciado es verdad, pruebas de todo lo que pasó, para que la justicia me escuche donde ellos no lo hicieron. Yo solo quiero que borren las fotos de mis hijos de internet. Exijo que se respete su privacidad y que nadie, ni un Senador, ni una Concejal, ni una Candidata, ni un Delegado Municipal, use la imagen de un niño sin el consentimiento de sus padres. Mis hijos no son un instrumento para Propaganda Política ni Pública. Confío en que la justicia me va a dar la razón y que esto servirá para que a ninguna otra Familia le vuelva a pasar lo mismo. Como Madre, voy a seguir luchando por proteger a mis hijos. Mireya Moya

Madre de Geovanni y Tizziano – Quirós, Departamento La Paz”.

La publicación oficial y textual:

Esta tarde de viernes, cerca de las 15.00 horas, en la cuenta de la red social Facebook de la Municipalidad de Icaño, bajo el título “Aclaración: sobre fotos y guardapolvos entregados en la escula primaria de Quirós”, llegó la respuesta.

“Quien tiene el agrado de dirigirse a Ustedes, es la Señora Vicedirectora de la Escuela N°282 “Segundo Teófilo Sosa” de Quirós, Departamento La Paz. El día 02 de septiembre, el Señor Senador José Pío Carletta y su equipo fueron a realizar la Entrega de los Guardapolvos a todos los Alumnos de la Institución, en la cual esa semana me encontraba en uso de Licencia. Y al regresar, el día Lunes 8/9/25. Me encontré con una Nota de la Señora Mireya Moya, en la cual solicitaba se sacaran de las redes las fotos de sus hijos. Lo cual inmediatamente. Se envió Nota a la Municipalidad de Icaño para que tomarán carta en el asunto y dichas fotos fueran eliminadas de todas las redes. Lo cual se realizo. Lo mismo sucedió con La Voz de Recreo en la cual el Señor Director se comunicó explicando la situación y las mismas también fueron sacadas en forma inmediata de las Redes Sociales. Posteriormente mediante Nota se solicitó la presencia de la Señora Mamá de los pequeños Alumnos para comunicarle que se realizaron todas las presentaciones y las fotos ya estaban fuera de las redes como ella lo pidió en nota del día 5/09/25. La Institución Escolar realizó todas las presentaciones que la Señora Madre, Mireya Moya nos solicitó. Veo de muy mal agrado que la Señora, ensucie de esta manera la Institución Escolar. Porque tiene problemas con los Señores políticos. Lo cual escapa a nuestra gestión, que es pura y exclusivamente pedagógica. Siempre que alguien lleve donaciones en beneficios de los Niños estas son recibidas y se agradece porque es para ayudar a quienes hoy tanto necesitan. Quiero dejar claro que siempre, sea de un lado o del otro y lleven donaciones la Escuela, se van a recibir porque es para los Pequeños y eso no significa que la Escuela esté haciendo política. Pido a la Señora Mamá, se retracte y evite ensuciar a la Institución Educativa con falsos comentarios, ya que se realizaron todas las presentaciones. Las cuales fue notificada y firmó. Queda para que la Justicia nos pida las pruebas para que se presenten cómo constancia. Y también subir a las redes la Denuncia con los nombres y DNI DE SUS HIJOS Y LAS FOTOS, ELLA MISMA ESTA VULNERANDO LOS DERECHOS DE SUS HIJOS. Como así también se ve en la foto que la Docente de uno de sus Hijos más pequeño, posa junto al Senador y su hijo está muy feliz. Por favor, recapacitar y los problemas ajenos a nuestra Institución, la Señora los debe solucionar con el Señor Senador Pío Carletta. La Escuela es para enseñar y contener a todos los pequeños y velar por su bienestar.

MIRTA DEL VALLE CASAL DE RODRÍGUEZ.

Vicedirectora de la Escuela Primaria N° 282 “Segundo Teofilo Sosa ” de la Localidad de Quiros – Departamento La Paz – Provincia de Catamarca”.





