Catamarca: denuncian usurpación “Premium” de una casa en Valle Viejo

Un increíble episodio de usurpación sacudió la tranquilidad del barrio residencial Los Aromos, en Santa Rosa (Valle Viejo), cuando dos hombres ingresaron sin autorización a una vivienda y aseguraban ser los propietarios.

El hecho fue denunciado por Humberto Esteban Jerez (49), quien contó que el 24 de octubre, alrededor de las 20:20, recibió un llamado urgente de su casero, Daniel, advirtiéndole que no podía entrar al domicilio porque dentro había dos desconocidos que afirmaban ser los dueños.

El propietario explicó que horas antes había dejado la casa —ubicada en calle Pacará, manzana B, lote 3— totalmente cerrada y con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, al caer la noche, el lugar estaba ocupado por extraños.

De inmediato, Jerez dio aviso a la Policía, que intervino en el lugar y desplegó un operativo para constatar la situación. La causa fue caratulada como presunta usurpación, y el hecho ya está siendo investigado por la Justicia.

Vecinos del exclusivo barrio no ocultaron su sorpresa y preocupación por el episodio, que algunos definieron como “una toma de alto nivel”.

“Acá no pasa nunca nada, y ahora resulta que se metieron en una casa de lujo como si nada”, comentó un residente de la zona. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

