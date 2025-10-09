Catamarca: denuncian otro caso de bullying en Fray Mamerto Esquiú

Una madre denunció que su hija sufre acoso constante en la Escuela Municipal N° 1 de nivel secundario, modalidad Construcción. Según relató, las agresiones comenzaron con una compañera y ahora involucran a otras dos estudiantes, quienes insultan y humillan a la menor por su contextura física y otros aspectos personales.

La mujer asegura que los directivos no brindan soluciones efectivas y que incluso se le sugirió que su hija use la fuerza para defenderse, situación que consideró inaceptable.

El caso se agravó cuando su esposo intentó mediar y fue amenazado por padres de las agresoras, uno de ellos policía. Ante la falta de respuestas del establecimiento y del Ministerio de Educación, la familia decidió realizar una denuncia judicial.