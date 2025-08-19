Catamarca: denuncian matanza de perritos en Andalgalá

Indignación y estupor embargan a los vecinos de Andalgalá por el hallazgo de perritos masacrados. Son alrededor de una docena de cachorros que fueron encontrados muertos en el interior de una finca situada en La Aguada.

Los pequeños animales fueron ahorcados por desaprensivos en el inmueble, observándose una imagen de una crueldad inexplicable.

Con la difusión del video hubo repercusiones de todo tipo en las redes sociales, en su mayoría de indignados que pedían que el hecho sea investigado por la justicia para que el o los responsables respondan por la masacre.