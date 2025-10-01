Radio TV Valle Viejo
Catamarca: denuncian manipulación política en la entrega de viviendas del IPV en Tinogasta

Informe: Multimedios El Abaucán Digital

La redacción de Multimedios Abaucán recibió en las últimas horas múltiples reclamos de familias tinogasteñas que aseguran haber sido víctimas de un nuevo escándalo en la entrega de viviendas del IPV. Según denuncian los propios damnificados, la lista definitiva de adjudicatarios habría sido modificada a último momento con un criterio netamente político, dejando afuera a personas con más de una década de espera y cumpliendo con todos los requisitos legales.

El malestar explotó luego del acto oficial en el que se entregaron 90 viviendas en la ciudad de Tinogasta. Una semana antes ya se había publicado la nómina de pre-adjudicatarios, lo que generó esperanza en decenas de familias que al fin veían cerca la posibilidad de tener un techo propio. Sin embargo, cuando el organismo provincial difundió la lista definitiva, aparecieron sorpresivos cambios: quienes habían esperado durante años fueron eliminados sin explicación, y en su lugar aparecieron nombres que, según los vecinos, coinciden con militantes o allegados al peronismo tinogasteño.

La indignación aumentó porque ningún funcionario del IPV estuvo presente para dar explicaciones. En su lugar, tomaron protagonismo dirigentes del PJ local, entre ellos la candidata a senadora Pamela López, a quien los vecinos señalan como quien habría “tachado y puesto nombres a dedo”, con el presunto aval de referentes políticos departamentales. Esta práctica, según los testimonios, repite lo ocurrido en años anteriores en Fiambalá, donde también el criterio político pesó más que la justicia social.

“Lo único que se priorizó fue la militancia partidaria. Personas que alquilan hace más de 15 años, con hijos a cargo, que cumplen todos los requisitos, quedaron afuera sin explicación alguna. Es indignante”, expresaron con enojo a Multimedios Abaucán algunas de las familias damnificadas. Otros denunciaron que al pedir que se les mostraran las impugnaciones, nadie supo dar un argumento sólido ni documentación que justificara la exclusión.

Para los vecinos, lo más doloroso no es solo la pérdida de la oportunidad, sino el descaro con el que —aseguran— el peronismo local jugó con sus ilusiones. “Es gente que hace política de la peor manera. Tinogasta no merece esto”, fue una de las frases más repetidas en los mensajes que llegaron a nuestra redacción.

Mientras tanto, los grandes medios de la provincia guardaron silencio, prefiriendo no publicar nada sobre el escándalo para no incomodar a quienes financian con cuantiosa pauta oficial. Una vez más, lo que no sale en esos medios encontró espacio en la voz de los vecinos que decidieron expresarse por Multimedios Abaucán.

El enojo también creció al saberse que solo se entregaron 88 de las 90 viviendas, dejando la sospecha de que las dos restantes podrían ser destinadas a personas ligadas al poder político. Esta decisión, sumada a la manipulación denunciada en las listas, generó un clima de profunda desconfianza hacia los dirigentes peronistas del departamento.

El episodio dejó en claro que los valores de humildad, igualdad y justicia social, tan proclamados en los discursos históricos del peronismo, parecen cada vez más lejanos de las prácticas de quienes hoy representan al partido en Tinogasta.

Finalmente, los reclamos coinciden en una conclusión dolorosa: una vez más, el poder político jugó con la necesidad y la ilusión de muchas familias que sueñan con tener una vivienda digna, sembrando frustración donde debería haber esperanza.

