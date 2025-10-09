Catamarca: denuncian contaminación y pésimo servicio de agua potable en Singuil

Los vecinos de Singuil exigen la urgente intervención de las autoridades municipales y provinciales para garantizar un servicio de agua seguro y digno. “Estamos poniendo en riesgo nuestra salud”, aseguran.

Pobladores de la localidad ambateña mostraron su preocupación por la contaminación a la que están expuestos. Aseguran que en el río se pueden encontrar animales muertos, provocando un foco infeccioso.

Señalan que la vertientes también tienen vestigios de heces de animales, lo que representa un riesgo sanitario mayúsculo para la población, teniendo en cuenta que de allí deben extraer agua para el consumo.

Según relataron, en numerosas oportunidades llegan a pasar hasta dos días sin suministro de agua. El servicio, administrado por personal municipal, está a cargo de Ramón Vera, a quien acusan de no atender los reclamos y de tener una actitud hostil frente a los vecinos que intentan hacer escuchar su voz. “Cuando uno reclama, el señor se enoja”, señalaron.