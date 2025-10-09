Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: denuncian contaminación y pésimo servicio de agua potable en Singuil

Los vecinos de Singuil exigen la urgente intervención de las autoridades municipales y provinciales para garantizar un servicio de agua seguro y digno. “Estamos poniendo en riesgo nuestra salud”, aseguran.

Pobladores de la localidad ambateña mostraron su preocupación por la contaminación a la que están expuestos. Aseguran que en el río se pueden encontrar animales muertos, provocando un foco infeccioso.

Señalan que la vertientes también tienen vestigios de heces de animales, lo que representa un riesgo sanitario mayúsculo para la población, teniendo en cuenta que de allí deben extraer agua para el consumo.

Según relataron, en numerosas oportunidades llegan a pasar hasta dos días sin suministro de agua. El servicio, administrado por personal municipal, está a cargo de Ramón Vera, a quien acusan de no atender los reclamos y de tener una actitud hostil frente a los vecinos que intentan hacer escuchar su voz. “Cuando uno reclama, el señor se enoja”, señalaron.

  • Catamarca: en un operativo de control vehicular en La Paz, personal policial secuestró 58 cubiertas

    Catamarca: en un operativo de control vehicular en La Paz, personal policial secuestró 58 cubiertas

    Anoche, a las 23:00, mientras efectivos de la Comisaría de San Antonio realizaban un control vehicular e identificación de personas en la Ruta Nacional N° 157, a la altura del kilómetro 1.026, de la localidad de Quirós, Dpto. La Paz, controlaron una camioneta Toyota Hilux, en la que circulaban dos personas del sexo masculino, oriundas de la Provincia…

  • Milei en Mendoza: “El Estado no produce riqueza, solo destruye valor cuando se mete donde no debe”

    Milei en Mendoza: “El Estado no produce riqueza, solo destruye valor cuando se mete donde no debe”

    Durante su discurso ante la Cámara Argentina de Comercio en San Rafael, el presidente Javier Milei reivindicó el ajuste fiscal, cuestionó a la política tradicional y ratificó que su plan económico “va a fondo, sin medias tintas”. Reiteró que “la inflación está en retirada” y que “Argentina empieza a salir del pantano”. El presidente Javier Milei encabezó…

  • Catamarca: denuncian contaminación y pésimo servicio de agua potable en Singuil

    Catamarca: denuncian contaminación y pésimo servicio de agua potable en Singuil

    Los vecinos de Singuil exigen la urgente intervención de las autoridades municipales y provinciales para garantizar un servicio de agua seguro y digno. “Estamos poniendo en riesgo nuestra salud”, aseguran. Pobladores de la localidad ambateña mostraron su preocupación por la contaminación a la que están expuestos. Aseguran que en el río se pueden encontrar animales…

  • 7 años de cárcel para un enfermero que inyectó leche por las venas un bebé

    7 años de cárcel para un enfermero que inyectó leche por las venas un bebé

    El juicio en contra de Fabián Solano, el enfermero del Hospital Materno Infantil de Jujuy, imputado por “Homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real” llegó a su fin. Este jueves fue el momento de la sentencia, dando lugar al pedido de la Fiscalía: Se dictó la condena de…

  • Este jueves hubo dos temblores en Catamarca

    Este jueves hubo dos temblores en Catamarca

    Este jueves 9 de octubre se produjeron dos movimientos sísmicos en Catamarca, uno de ellos en horas de la madrugada, y el segundo en los primeros minutos de esta tarde. Estos son los datos del INPRES: Tiempo local:  2025-10-09 04:27:53    Tiempo GMT:  2025-10-09 07:27:53    Epicentro:  26 km al N de Chumbicha; 47 km…

  • Doble femicidio: debido al estado de los cuerpos de madre e hija calcinadas realizarán informes complementarios

    Doble femicidio: debido al estado de los cuerpos de madre e hija calcinadas realizarán informes complementarios

    Los cuerpos de la madre y su hija que fueron halladas calcinadas en una vivienda de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca deberán ser sometidos a distintas pruebas durante la autopsia que fue ordenada por la Justicia en el marco de la causa que conmociona a toda la ciudad y la región y es debido al estado en…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3