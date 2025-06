Catamarca: denuncian “abandono de persona” en el Hospital San Juan Bautista, con un hombre que se desangra sin ser atendido

Esta tarde de lunes en Radio TV Valle Viejo, familiares de Alberto Farías denunciaron abandono de persona, porque desde el viernes se encuentra sangrando por nariz y boca, pero no consiguen que un especialista lo atienda en el Hospital San Juan Bautista. Temen por su vida porque su aspecto se tornó cadavérico en las últimas horas, mientras está internado en una habitación de Cirugía, donde no le ofrecen solución a su estado de salud que parece complicarse con el paso de las horas.

Miguel Romero y su mujer, suegros de Alberto, clamaron por la presencia de algún médico que le realice los estudios necesarios, y comentaron que desde el viernes hasta ahora solo le aplicaron apósitos, algodones o gasas para intentar frenar la pérdida de sangre. Además, detallaron que en ese cuarto del hospital ya se percibe un olor nauseabundo, sin que alguien se preocupe u ocupe de la gravedad del caso.

En su cuenta de Facebook, la siguiente es la publicación textual realizada por Ailén Romero: “En la madrugada del día Viernes 30 ingreso mi cuñado al hospital SAN JUAN BAUTISTA trasladado en ambulancia con perdida de sangre por su nariz y boca la única solución que dieron es ponerle un parche y mandarlo a casa ese mismo Viernes 3 veces en el día tuvo que asistir el same a nuestro domicilio por que la sangre no le paraba a última hora del día Viernes se apiadaron de ínternarlo y hacerle una tomografía cosa que debieron haber hecho desde el momento 1 que el piso el hospital supuestamente tiene roto vasos sanguineos de la nariz el día de ayer lo iban a intervenir URGENTEMENTE pero a falta de OTORRINO Y MEDICOOOSSS no lo hicieron, hoy Lunes sigue con los mismos sangrados ya levantando fiebre y perdiendo sangrado también por sus oídos y dicen que verán si el día MIERCOLES lo intervienen. A que están jugando ? Ya son varios días que están jugando con la vida de esta persona que le paaasaaaa ? A DONDE ESTAN LOS MEDICOS ? PARA QUE SE LES PAGA ? HACEMOS CARGO AL HOSPITAL SAN JUAN Y A TOODOOOO EL PERSONAL SOBRE LA VIDA DE MI CUÑADO SI ALGO PASA son unos inhumanos uno más ordinario que el otro. Señor gobernador Raúl Jalil póngase las pilas con la salud por que es un total desastreeeeeeeeee aunque esa palabra queda corta para el trato que brindan a la gente. USTEDES SERAN TESTIGOS DE AHORA EN MAS…”