Catamarca: denuncian a Luis Polti por no cumplir un fallo de la Corte de Justicia para reincorporar cesanteados

El secretario general de ATE Recreo, José Herrera, confirmó la presentación de una denuncia penal contra el intendente Luis Polti por desobediencia judicial.

El gremialista aseveró que el jefe comunal hizo caso omiso al fallo de la Corte de Justicia que ordena la reincorporaciones de 6 trabajadores municipales despedidos hace 2 años tras la asamblea de renovación de autoridades gremiales.

Indicó que estos damnificados fueron cesanteados dos veces durante la gestión de Polti: cuando el jefe comunal asumió y, posteriormente, en 2023. En ambos casos fue la justicia la que ordenó que sean reincorporados.