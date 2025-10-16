Catamarca: delincuentes vaciaron taller mecánico de San Isidro

Un trabajador del rubro automotor quedó en la ruina luego de sufrir un violento robo en su taller, ubicado en el barrio Los Brachos de San Isidro, propiedad de Fausto Agüero.

El hecho ocurrió durante la madrugada y fue reportado al sistema SAE-911, cuando el damnificado llegó al lugar y encontró el portón principal violentado y el interior completamente revuelto.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes reventaron el ingreso y saquearon todo lo que encontraron a su paso, llevándose innumerables herramientas de presión, prensas de banco, compresores, máquinas de corte, insumos y repuestos de alto valor.

El trabajador, que utilizaba el espacio para sus labores diarias, quedó sin sus herramientas de trabajo y sin medios para continuar su actividad, mientras la Policía de San Isidro avanza en las tareas investigativas.

Por estas horas, se lleva adelante un relevamiento del faltante total y se analizan cámaras de seguridad cercanas para intentar identificar a los autores del hecho, que habrían actuado durante la madrugada aprovechando la oscuridad y la falta de movimiento en la zona.

Fuente: Catamarca en Cana

