Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: del aula rural a la universidad, jóvenes de Santa María conocieron nuevas oportunidades de estudio

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibió en Casa de Gobierno a representantes de la Asociación Civil Minkai de Santa María, una organización dedicada a acompañar a jóvenes en su orientación académica y en el acceso a oportunidades de formación.

En el encuentro dialogaron sobre el trabajo que la institución realiza en las comunidades rurales y analizaron las posibilidades de estudio y capacitación que los jóvenes del interior tienen en la capital provincial. La delegación también visitó distintos espacios educativos, como el Nodo Tecnológico, la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y el Centro de Arte y Tecnologías Aplicadas (CATA).

Florencia López, referente de la asociación, explicó que el viaje tuvo como objetivo acercar a los estudiantes del último año del nivel secundario a las distintas ofertas académicas que ofrece la UNCA, la Escuela de Policía y otras instituciones de formación, además de brindarles una experiencia directa con la vida en la ciudad.

“Nuestra asociación acompaña a jóvenes en contextos de vulnerabilidad y ruralidad. Actualmente becamos a 29 estudiantes en Santa María, con quienes trabajamos el desarrollo de habilidades socioemocionales y brindamos un apoyo económico para que puedan continuar sus estudios”, agregó la referente.

La reunión fue parte de las acciones que el Gobierno provincial impulsa para fortalecer la igualdad de oportunidades educativas y acercar herramientas de formación a jóvenes del interior catamarqueño.

  • Catamarca: a casi tres años del crimen, la Justicia inspecciona la casa de Juan Carlos Rojas esperando esclarecer el hecho

    Catamarca: a casi tres años del crimen, la Justicia inspecciona la casa de Juan Carlos Rojas esperando esclarecer el hecho

    Desde las primeras horas de la mañana de este viernes, se concreta una nueva medida judicial en el interior de la casa del asesinado ministro Juan Carlos Rojas. Iván Sarquís, abogado representante de la familia, dijo que se está llevando a cabo una reconstrucción del hecho y que se harán todas las medidas necesarias para…

  • Persecución, tiroteo y secuestro de 120 kilos de marihuana

    Persecución, tiroteo y secuestro de 120 kilos de marihuana

    Policías de Tucumán secuestraron alrededor de 120 kilos de marihuana- luego de una persecución que incluyó un tiroteo con dos integrantes de una camioneta cuando pasaron el puesto fronterizo de El Tala y tomó intervención personal de la comisaría de Chuscha. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, quien se dirige al lugar comentó al programa Los…

  • La Rioja: Ricardo Quintela le pidió la renuncia a todo su Gabinete provincial 

    La Rioja: Ricardo Quintela le pidió la renuncia a todo su Gabinete provincial 

    El jefe de Gabinete del Gobierno de La Rioja, Juan Luna Corzo, reveló que el gobernador Ricardo Quintela le pidió la renuncia a todos sus ministros, secretarios y titulares de empresas estatales. “Este jueves se solicitaron las renuncias de todos los ministros, secretarios y subsecretarios de la Función Ejecutiva, así como también de los responsables de organismos descentralizados…

  • Catamarca: del aula rural a la universidad, jóvenes de Santa María conocieron nuevas oportunidades de estudio

    Catamarca: del aula rural a la universidad, jóvenes de Santa María conocieron nuevas oportunidades de estudio

    El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibió en Casa de Gobierno a representantes de la Asociación Civil Minkai de Santa María, una organización dedicada a acompañar a jóvenes en su orientación académica y en el acceso a oportunidades de formación. En el encuentro dialogaron sobre el trabajo…

  • Confirmado: Franco Colapinto seguirá con Alpine en la Fórmula 1 en 2026

    Confirmado: Franco Colapinto seguirá con Alpine en la Fórmula 1 en 2026

    El argentino Franco Colapinto será confirmado este viernes en Interlagos como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1. El anuncio se realizó en la previa del Gran Premio de Brasil y marca la continuidad del joven de 22 años dentro del equipo francés. Colapinto, que debutó esta temporada con Alpine, logró consolidarse como una de las revelaciones del año gracias a su regularidad y…

  • Catamarca: asumió la nueva directora del Área Programática N°5, Pomán

    Catamarca: asumió la nueva directora del Área Programática N°5, Pomán

    La secretaria de Asistencia en Salud Pública, Dra. Silvia Barrientos, recorrió el Hospital “Ramón Roberto Carro” de Pomán, donde puso en función a la nueva directora del Área Programática N°5, la médica pediatra Natalí Nieva. Junto al director de Asistencia Sanitaria, Dr. Fernando Saavedra, se reunió con el personal del Hospital y realizó la presentación…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4