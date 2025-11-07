Catamarca: del aula rural a la universidad, jóvenes de Santa María conocieron nuevas oportunidades de estudio

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibió en Casa de Gobierno a representantes de la Asociación Civil Minkai de Santa María, una organización dedicada a acompañar a jóvenes en su orientación académica y en el acceso a oportunidades de formación.

En el encuentro dialogaron sobre el trabajo que la institución realiza en las comunidades rurales y analizaron las posibilidades de estudio y capacitación que los jóvenes del interior tienen en la capital provincial. La delegación también visitó distintos espacios educativos, como el Nodo Tecnológico, la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y el Centro de Arte y Tecnologías Aplicadas (CATA).

Florencia López, referente de la asociación, explicó que el viaje tuvo como objetivo acercar a los estudiantes del último año del nivel secundario a las distintas ofertas académicas que ofrece la UNCA, la Escuela de Policía y otras instituciones de formación, además de brindarles una experiencia directa con la vida en la ciudad.

“Nuestra asociación acompaña a jóvenes en contextos de vulnerabilidad y ruralidad. Actualmente becamos a 29 estudiantes en Santa María, con quienes trabajamos el desarrollo de habilidades socioemocionales y brindamos un apoyo económico para que puedan continuar sus estudios”, agregó la referente.

La reunión fue parte de las acciones que el Gobierno provincial impulsa para fortalecer la igualdad de oportunidades educativas y acercar herramientas de formación a jóvenes del interior catamarqueño.