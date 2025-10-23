Catamarca: Defensa Civil y numerarios de la Comisaría Decima ofrecieron una charla Escuela N46 “Hipolito Yrigoyen”

En el marco del proyecto “Me cuido, te cuido”, integrantes de la Dirección de Defensa Civil conjuntamente con numerarios de la Comisaría Seccional Decima llevaron a cabo una charla destinada a estudiantes del Nivel Primario de la Escuela N46 “Hipolito Yrigoyen”

En el establecimiento escolar, los profesionales disertaron sobre desastres naturales y emergencias, con el objetivo de concientizar y preparar a la comunidad educativa ante siniestros de distinta naturaleza. Así también, abordaron temas relacionados con Números de emergencia, Introducción a la Protección Civil, Sismo, los planes de evacuación, simulacros escolares las acciones seguras durante y después de una emergencia Sumando también los pasos y procedimiento de Reanimación Cardiopulmonar “RCP”.

Con el eslogan “Me cuido, te cuido: la seguridad comienza con la prevención”, y a través de esta actividad que responde a los lineamientos de la Jefatura de Policía y de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, los uniformados reafirman continuamente el compromiso con la educación, la prevención y el acompañamiento a las instituciones con el fin de fortalecer los lazos con la comunidad.