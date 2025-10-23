Radio TV Valle Viejo
Catamarca: Defensa Civil y numerarios de la Comisaría Decima ofrecieron una charla Escuela N46 “Hipolito Yrigoyen”

En el marco del proyecto “Me cuido, te cuido”, integrantes de la Dirección de Defensa Civil conjuntamente con numerarios de la Comisaría Seccional Decima llevaron a cabo una charla destinada a estudiantes del Nivel Primario de la Escuela N46 “Hipolito Yrigoyen”

En el establecimiento escolar, los profesionales disertaron sobre desastres naturales y emergencias, con el objetivo de concientizar y preparar a la comunidad educativa ante siniestros de distinta naturaleza. Así también, abordaron temas relacionados con Números de emergencia, Introducción a la Protección Civil, Sismo, los planes de evacuación, simulacros escolares las acciones seguras durante y después de una emergencia Sumando también los pasos y procedimiento de Reanimación Cardiopulmonar “RCP”.

Con el eslogan “Me cuido, te cuido: la seguridad comienza con la prevención”, y a través de esta actividad que responde a los lineamientos de la Jefatura de Policía y de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, los uniformados reafirman continuamente el compromiso con la educación, la prevención y el acompañamiento a las instituciones con el fin de fortalecer los lazos con la comunidad.

  • Impuesto a las ganancias: amplían plazo de adhesión al régimen de facilidades de pago

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una ampliación del plazo para la adhesión al régimen de facilidades de pago destinado a la regularización de saldos del Impuesto a las Ganancias, incluyendo aquellos vinculados a la correcta imputación de quebrantos. El nuevo plazo para adherir será hasta el 28 de noviembre de 2025, y…

  • Catamarca: OSEP organiza una charla sobre la detección precoz del cáncer de mama

    En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) continúa desarrollando actividades de concientización y prevención dirigidas a sus afiliadas y empleadas. En ese marco, se informa que este viernes 24 de octubre se realizará la charla “La importancia del control para la…

  • Mariano Cúneo Libarona anunció que se irá del Gabinete después de las elecciones

    El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, será otro de los funcionarios que deje su cargo después de las elecciones nacionales de este domingo. Su renuncia todavía no está efectivizada a través del sistema interno de la administración pública, pero ya fue conversada con los principales alfiles del Gobierno y se hará el mismo lunes. En el…

  • FFAA: cuál es el salario de un soldado voluntario, oficiales y suboficiales en noviembre de 2025 con aumento

    El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial para el personal de las Fuerzas Armadas, que entrará en vigencia en noviembre de 2025. Según la Resolución Conjunta 63/2025 publicada en el Boletín Oficial, el incremento forma parte de una política de recomposición gradual que busca reconocer la labor del personal militar. El ajuste previsto para noviembre representa…

  • Estados Unidos cuadriplicó la cuota de compra de carne vacuna argentina

    Estados Unidos cuadriplicó la cuota de importación de carne vacuna argentina al elevarla desde 20.000 toneladas a poco más de 80.000 toneladas, según reveló un documento oficial sobre ganadería. La decisión se da tras el anticipo del presidente estadounidense Donald Trump, a principios de la semana, de comprar más carne argentina para bajar los precios internos.…

  • Catamarca: en Chumbicha cortan la Ruta 38 reclamando por agua

    Hoy jueves, vecinos retomaron las protestas y cortaron la Ruta Nacional 38, a la altura del acceso norte a la localidad, en el Departamento Capayán. Es por la falta de suministro regular de agua, un problema que se repite desde el año 2015 y que en las últimas semanas se agravó al punto de dejar a numerosos barrios sin servicio durante…

