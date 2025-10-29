Catamarca: Defensa al Consumidor investiga presunta discriminación en el transporte de media distancia

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, junto a la Delegación Andalgalá a cargo de Giovana Casarrubia, intervino tras una denuncia tomada en la oficina local por una usuaria con discapacidad que no habría podido acceder al pasaje gratuito que establece la Ley Nacional N.º 22.431, que garantiza el transporte gratuito a personas con discapacidad.

Como la empresa presta servicios tanto en la Capital como en Andalgalá, se articuló el trabajo entre ambas sedes para que las notificaciones lleguen y se garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

Esta acción refleja la importancia de una gestión local activa, comprometida con la defensa de los derechos, la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Fuente: FM La Perla