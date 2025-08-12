Catamarca: declararon los primeros testigos por la muerte de Micaela Ibarra en un incendio

Micaela Nancy Ybarra falleció el 7 de julio de este año en un incendio. La causa de muerte fue “asfixia por inhalación de monóxido de carbono”. El incendio sucedió alrededor de las 6.30 del lunes en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Maipú norte y Doctor Guzmán Pacheco.

La investigación por el incendio “hipotético intencional” en el que murió Micaela Nancy Ybarra está en pleno desarrollo. Por esta razón, unos tres testigos estuvieron brindando declaración testimonial -días atrás- para la causa. De acuerdo con la información a la que accedió el diario El Ancasti, declararon dos familiares de Ybarra. También lo hizo un hombre que estuvo con Nancy y con la pareja de ella en las horas previas al suceso en un boliche ubicado en Alto Fariñango, en la ciudad Capital. Por otra parte, y en la continuidad de la pesquisa, está previsto que en el transcurso de la semana se realicen las pericias a los tres celulares que están secuestrados.

Al mes del hecho, familiares de Nancy indicaron que están esperando respuestas por parte de la Justicia. Aylén Díaz, hija de Nancy, y Gastón Ybarra, hermano de la mujer, hablaron por primera vez. Lo hicieron en una entrevista con este diario el último jueves. En la oportunidad indicaron que todavía no cuentan con información que les explique qué ocurrió con Nancy. “La estamos pasando muy mal, no tenemos explicaciones. Es levantarse todos los días y pensar qué pasó, tratar de ayudar a mi mamá que todo el tiempo está llorando, mis sobrinos que siguen sufriendo y no tenemos ninguna explicación. Es tratar de convivir con este dolor del alma. Pido justicia, quiero saber qué pasó con mi hermana”, señaló Gustavo. Luego, mencionó que lo único que sabe es que su hermana “salió a bailar y después tuvo que pasar todo esto. Las pericias son claras, que fue intencional (el incendio). Quiero saber qué pasó con mi hermana”.

Consultado sobre si tienen sospechas de quién o quiénes podrían estar involucrados en este hecho, respondió: “Uno, personalmente, piensa (en) toda la gente que vivió ahí (en referencia a la casa de la pareja de Nancy). Uno tiene conclusiones, más o menos de quién puede haber sido, pero estamos esperando que la Justicia apure para saber bien qué pasó”. Por último, pidió que se haga justicia por Nancy “para que mis sobrinos sepan qué ha pasado con la madre, mi mamá, que no para de sufrir. Es un dolor que nunca lo vamos a superar”. Aylén comentó que no esperaba la noticia de la muerte de su madre. “Fue la mejor mamá del mundo”, dijo. Además, recordó que Nancy iba a cumplir años el 17 de julio y tenían pensado celebrarlo en familia. “Ya teníamos planeado ir a festejar, ir todos los días al Poncho con mis hermanos”, añadió.

También comentó que ella estaba sin trabajo, pero buscaba la manera de salir adelante. “Ella se dedicaba a hacer alisados (de cabello) y había comprado productos para trabajar, para hacer plata porque ella estaba sin trabajo. Se dedicaba a eso”, resaltó. El pedido de Aylén fue claro: “Ya quiero una respuesta, no veo las horas de que me digan qué pasó, no puedo dormir pensando todos los días, a cada rato. Necesito una respuesta”.